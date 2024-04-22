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Ржавые буржуйки поставили защитникам Харьковщины: на них «наварили» 2,5 млн

Общество 19:06   22.04.2024
Елена Нагорная
Ржавые буржуйки поставили защитникам Харьковщины: на них «наварили» 2,5 млн

В Харькове сообщили о подозрении предпринимателю. Ему инкриминируют изготовление ржавых буржуек для защитников региона и завладение на этом почти 2,5 миллионов гривен.

Как сообщают в облпрокуратуре, в июне 2022 года департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА и предприниматель заключили договор на поставку тысячи буржуек на 6 миллионов гривен. Эти печи предназначались для подразделений полиции, теробороны и воинских частей региона.

«Однако предприниматель решил «нажиться» на сделке. Для буржуек он использовал материалы ненадлежащего качества, не соответствующие требованиям действующих государственных стандартов. Фактически их корпуса состояли из старых металлических труб с признаками коррозии. Согласно заключению судебной экономической экспертизы, предприниматель нанес государству ущерб почти на 2,5 миллиона гривен, которые положил себе «в карман», — информируют в прокуратуре.

Как уточняют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, согласно заключению экспертизы, стоимость одной такой печи составляет 3509 гривен. То есть предприниматель получил на 2,5 миллиона гривен больше, чем общая фактическая стоимость предоставленного товара. Совершил преступление 39-летний предприниматель, ранее не судимый харьковчанин.

Ему сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 19:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сообщили о подозрении предпринимателю. Ему инкриминируют изготовление ржавых буржуек для защитников региона и завладение на этом почти 2,5 миллионов гривен.".