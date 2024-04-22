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Любил СССР и называл Украину «колонией» – в Харькове разоблачили предателя

Происшествия 16:00   22.04.2024
Оксана Якушко

41-летний харьковчанин распространял коммунистическую символику в интернете и был ярым поклонником СССР, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Подозреваемый — харьковчанин еще в 2019 году создал и администрировал сообщество в соцсети «Facebook», где распространял коммунистическую символику, публиковал сообщения, посвященные «дню рождения комсомола», утверждал, что «Украина — колония», сопровождая это изображениями герба СССР.

Помимо пропаганды коммунистической идеологии, подозреваемый опубликовал изображение карты Украины, где показаны так называемые «территориальные подарки» Ленина и Хрущева с подписью «Формирование территории современной Украины».

Также мужчина делал репосты публикаций пропагандистских российских медиа, где искажали и извращали исторические факты.

Заочно сообщили о подозрении 41-летнему мужчине по фактам распространения, использования коммунистической символики с использованием средств массовой информации, а также распространения материалов с публичными призывами изменения границ территории и государственной границы Украины (ч .2 ст. 436-1 УК Украины (ред. 11.01.2019), ч. 1 ст. 110 УК Украины (ред. 11.06.2020).

Подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний харьковчанин распространял коммунистическую символику в интернете и был ярым поклонником СССР, сообщила Харьковская областная прокуратура.".