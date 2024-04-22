Бывший безработный при оккупантах возглавил отделение псевдо-полиции в Изюме
Во время оккупации россиянами Изюма 37-летний местный житель решил построить карьеру правоохранителя. Ранее он успел поработать на разных должностях в местном суде, но с 2020 года был официально безработным, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Уже при оккупантах в начале июля 2022 года мужчина добровольно вступил в должность «и. о. начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». А в начале августа новоиспеченный «охранник» стал «и. о. начальника отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)» при россиянах.
Коллаборант дежурил на блокпостах, обустроенных российскими военными, где проверял документы граждан и осматривал автомобили, опросил граждан, участвовал в обысках.
Мужчина агитировал к сотрудничеству с псевдо-полицией и лично отбирал кандидатов на работу в незаконном правоохранительном органе, сообщили в СБУ.
После деоккупации коллаборант скрывается от следствия.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении 37-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об объявлении его в розыск.
Читайте также: Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: безработный, Изюм, колаборант, коллаборант, окупація, псевдо-полиция, россияне, СБУ, сотрудничество, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бывший безработный при оккупантах возглавил отделение псевдо-полиции в Изюме»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 14:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации россиянами Изюма 37-летний местный житель решил построить карьеру правоохранителя. Ранее он успел поработать на разных должностях в местном суде, но с 2020 года был официально безработным, сообщила Харьковская областная прокуратура.".