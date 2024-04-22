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Бывший безработный при оккупантах возглавил отделение псевдо-полиции в Изюме

Происшествия 14:51   22.04.2024
Оксана Якушко
Бывший безработный при оккупантах возглавил отделение псевдо-полиции в Изюме

Во время оккупации россиянами Изюма 37-летний местный житель решил построить карьеру правоохранителя. Ранее он успел поработать на разных должностях в местном суде, но с 2020 года был официально безработным, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Уже при оккупантах в начале июля 2022 года мужчина добровольно вступил в должность «и. о. начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». А в начале августа новоиспеченный «охранник» стал «и. о. начальника отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)» при россиянах.

Коллаборант дежурил на блокпостах, обустроенных российскими военными, где проверял документы граждан и осматривал автомобили, опросил граждан, участвовал в обысках.

Мужчина агитировал к сотрудничеству с псевдо-полицией и лично отбирал кандидатов на работу в незаконном правоохранительном органе, сообщили в СБУ.

После деоккупации коллаборант скрывается от следствия.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении 37-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об объявлении его в розыск.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 14:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации россиянами Изюма 37-летний местный житель решил построить карьеру правоохранителя. Ранее он успел поработать на разных должностях в местном суде, но с 2020 года был официально безработным, сообщила Харьковская областная прокуратура.".