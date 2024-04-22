Колишній безробітний за окупантів очолив відділення псевдополіції в Ізюмі
Під час окупації росіянами Ізюма 37-річний місцевий мешканець вирішив збудувати кар’єру правоохоронця. Раніше він встиг попрацювати на різних посадах у місцевому суді, але з 2020 був офіційно безробітним, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вже за окупантів на початку липня 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». А на початку серпня новоспечений «правоохоронець» став «и. о. начальника отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)» при росіянах.
Колаборант чергував на блокпостах, облаштованих російськими військовими, де перевіряв документи громадян і оглядав автівки, опитував громадян, брав участь в обшуках.
Чоловік агітував до співпраці із псевдополіцією та особисто відбирав кандидатів на роботу у незаконному правоохоронному органі, повідомили у СБУ.
Після деокупації колаборант ховається від слідства.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру 37-річному чоловікові за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Досудове розслідування триває, вирішується питання про оголошення його у розшук.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ізюм, безработный, колаборант, окупація, псевдо-полиция, росіяни, СБУ, сотрудничество, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 14:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації росіянами Ізюма 37-річний місцевий мешканець вирішив збудувати кар’єру правоохоронця. Раніше він встиг попрацювати на різних посадах у місцевому суді, але з 2020 був офіційно безробітним, повідомила Харківська обласна прокуратура.".