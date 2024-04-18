Возив снаряди шкільним автобусом: на Харківщині затримали підозрюваного
СБУ затримала мешканця Козачої Лопані, якого підозрюють у роботі на росіян. Він “катав” окупантів шкільним автобусом до Бєлгорода, а звідти підвозив зброю та боєприпаси.
Підозрюваний – 59-річний чоловік, водій шкільного автобуса.
“Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку. Для “рейсів” колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Тим само автобусом, замість школярів, він, за версією слідства, перевозив із РФ зброю та боєприпаси для окупантів.
“Перед “виїздом” він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння”, – зазначив Абдула.
Читайте також: “Брат у Донецьку навчає новобранців”: на Харківщині затримали зрадницю
Самого водія або не взяли з собою, або він сам вирішив “пересидіти”. І “пересиджував” – у сусідньому селищі. Але його таки знайшли.
Ймовірного колаборанта затримали. Йому повідомили про підозру у допомозі державі-агресорці. Нині чоловік під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абдула, задержали, Казачья Лопань, колаборант, новини Харкова, СБУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Возив снаряди шкільним автобусом: на Харківщині затримали підозрюваного»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 12:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала мешканця Козачої Лопані, якого підозрюють у роботі на росіян. Він “катав” окупантів шкільним автобусом до Бєлгорода, а звідти підвозив зброю та боєприпаси".