Возив снаряди шкільним автобусом: на Харківщині затримали підозрюваного

СБУ затримала мешканця Козачої Лопані, якого підозрюють у роботі на росіян. Він “катав” окупантів шкільним автобусом до Бєлгорода, а звідти підвозив зброю та боєприпаси.

Підозрюваний – 59-річний чоловік, водій шкільного автобуса.

“Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку. Для “рейсів” колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Тим само автобусом, замість школярів, він, за версією слідства, перевозив із РФ зброю та боєприпаси для окупантів.

“Перед “виїздом” він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння”, – зазначив Абдула.

Самого водія або не взяли з собою, або він сам вирішив “пересидіти”. І “пересиджував” – у сусідньому селищі. Але його таки знайшли.

Ймовірного колаборанта затримали. Йому повідомили про підозру у допомозі державі-агресорці. Нині чоловік під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.