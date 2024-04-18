Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого
СБУ задержала жителя Казачьей Лопани, которого подозревают в работе на россиян. Он «катал» оккупантов на школьном автобусе в Белгород, а оттуда подвозил оружие и боеприпасы.
Подозреваемый — 59-летний мужчина, водитель школьного автобуса.
«После захвата громады, он предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины. По данным следствия, фигурант возил российских военных на ротацию из прифронтового поселка в Белгород и обратно. Для «рейсов» коллаборант использовал школьный автобус сельсовета, который он парковал во дворе собственного дома», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
На том же автобусе, вместо школьников, он, по версии следствия, перевозил из РФ оружие и боеприпасы для оккупантов.
«Перед «выездом» он перекрасил транспорт в зеленый цвет и нарисовал на нем российскую символику. Позже, убегая с Харьковщины от контрнаступления Сил обороны, захватчики забрали у коллаборанта автобус, чтобы вывезти свой личный состав и вооружение», — отметил Абдула.
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Самого водителя или не взяли с собой, или же он сам решил «пересидеть». И «пересиживал» — в соседнем поселке. Но его все-таки нашли.
Предполагаемого коллаборанта задержали. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Сейчас мужчина под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, задержали, Казачья Лопань, колаборант, коллаборант, новости Харькова, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала жителя Казачьей Лопани, которого подозревают в работе на россиян. Он «катал» оккупантов на школьном автобусе в Белгород, а оттуда подвозил оружие и боеприпасы".