Live
  • Чт 18.04.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.06

Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого

Общество 12:00   18.04.2024
Оксана Горун
Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого

СБУ задержала жителя Казачьей Лопани, которого подозревают в работе на россиян. Он «катал» оккупантов на школьном автобусе в Белгород, а оттуда подвозил оружие и боеприпасы.

Подозреваемый — 59-летний мужчина, водитель школьного автобуса.

«После захвата громады, он предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины. По данным следствия, фигурант возил российских военных на ротацию из прифронтового поселка в Белгород и обратно. Для «рейсов» коллаборант использовал школьный автобус сельсовета, который он парковал во дворе собственного дома», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

На том же автобусе, вместо школьников, он, по версии следствия, перевозил из РФ оружие и боеприпасы для оккупантов.

«Перед «выездом» он перекрасил транспорт в зеленый цвет и нарисовал на нем российскую символику. Позже, убегая с Харьковщины от контрнаступления Сил обороны, захватчики забрали у коллаборанта автобус, чтобы вывезти свой личный состав и вооружение», — отметил Абдула.

Читайте также: «Брат в Донецке обучает новобранцев»: на Харьковщине задержали предательницу

Самого водителя или не взяли с собой, или же он сам решил «пересидеть». И «пересиживал» — в соседнем поселке. Но его все-таки нашли.

Предполагаемого коллаборанта задержали. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Сейчас мужчина под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 18 апреля: разгоняют фейк про гибель Сырского под Харьковом
Главные новости 18 апреля: разгоняют фейк про гибель Сырского под Харьковом
18.04.2024, 10:54
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
17.04.2024, 13:19
Ребенку из Харькова отказали в библиотеке Тернополя, директор все отрицает
Ребенку из Харькова отказали в библиотеке Тернополя, директор все отрицает
17.04.2024, 21:40
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
16.04.2024, 17:12
Харькову не нужны Patriot, нужны РСЗО для ударов по РФ — военный обозреватель
Харькову не нужны Patriot, нужны РСЗО для ударов по РФ — военный обозреватель
18.04.2024, 11:24
Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого
Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого
18.04.2024, 12:00

Новости по теме:

10:00
Семейный подряд: брат и сестра на Харьковщине помогали подорвать эшелоны ВСУ
10:00
Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)
10:15
Крестник «Багиры» сдавал позиции ПВО в Харькове с первых дней вторжения
10:00
Жительница Харьковщины пыталась помешать контрнаступлению ВСУ — ее задержали
10:10
Била детей, а потом сдавала патриотов: в Харькове задержали злую учительницу

Вы читали новость: «Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 12:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала жителя Казачьей Лопани, которого подозревают в работе на россиян. Он «катал» оккупантов на школьном автобусе в Белгород, а оттуда подвозил оружие и боеприпасы".