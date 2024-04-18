Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого

СБУ задержала жителя Казачьей Лопани, которого подозревают в работе на россиян. Он «катал» оккупантов на школьном автобусе в Белгород, а оттуда подвозил оружие и боеприпасы.

Подозреваемый — 59-летний мужчина, водитель школьного автобуса.

«После захвата громады, он предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины. По данным следствия, фигурант возил российских военных на ротацию из прифронтового поселка в Белгород и обратно. Для «рейсов» коллаборант использовал школьный автобус сельсовета, который он парковал во дворе собственного дома», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

На том же автобусе, вместо школьников, он, по версии следствия, перевозил из РФ оружие и боеприпасы для оккупантов.

«Перед «выездом» он перекрасил транспорт в зеленый цвет и нарисовал на нем российскую символику. Позже, убегая с Харьковщины от контрнаступления Сил обороны, захватчики забрали у коллаборанта автобус, чтобы вывезти свой личный состав и вооружение», — отметил Абдула.

Самого водителя или не взяли с собой, или же он сам решил «пересидеть». И «пересиживал» — в соседнем поселке. Но его все-таки нашли.

Предполагаемого коллаборанта задержали. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Сейчас мужчина под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.