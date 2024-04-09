«Брат в Донецке обучает новобранцев»: на Харьковщине задержали предательницу

На Харьковщине задержали очередную предполагаемую вражескую «информаторшу». По данным СБУ, женщина помогала готовить удары бомбами и ракетами РФ по региону.

Целями ударов должны были стать железнодорожные объекты, логистические пути ВСУ и новые укрепрайоны.

«Для корректировки обстрелов оккупанты привлекли свою информаторшу – местную жительницу, работавшую на российскую разведку», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его данным, россияне ставили женщине задачи искать оборонительные сооружения ВСУ и минные поля и обозначать их на Google-картах. Также фигурантка пыталась отслеживать ситуацию на железнодорожных путях в области, интересуясь движением эшелонов ВСУ.

«По координатам вражеской приспешницы захватчики планировали осуществить воздушные атаки с использованием крылатых ракет и управляемых авиабомб. В случае огневого поражения по потенциальным целям оккупанты надеялись ослабить оборону Харькова и разрушить железнодорожные пути переправки на фронт личного состава, оружия и боеприпасов для ВСУ», — прокомментировал Абдула.

Если бы план удался, после его реализации предательница должна была отчитаться россиянам о точности их ударов. Однако ее задержали еще на этапе подготовки, сорвав планы врага. В телефоне женщины обнаружили переписку с «заказчиками». В процессе общения она, в частности, заслужила «похвалу» от куратора за то, что разбирается в военной технике, и «похвасталась» братом, который «сейчас в Донецке обучает новобранцев».

«По данным следствия, злоумышленница работала на оккупантов через «связного». Им оказался ее родной брат из Донецка – боевик оккупационной группировки рф на восточном фронте», — сообщил спикер УСБУ.

Задержанной сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Сейчас она в СИЗО. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.