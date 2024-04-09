«Брат в Донецке обучает новобранцев»: на Харьковщине задержали предательницу
На Харьковщине задержали очередную предполагаемую вражескую «информаторшу». По данным СБУ, женщина помогала готовить удары бомбами и ракетами РФ по региону.
Целями ударов должны были стать железнодорожные объекты, логистические пути ВСУ и новые укрепрайоны.
«Для корректировки обстрелов оккупанты привлекли свою информаторшу – местную жительницу, работавшую на российскую разведку», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его данным, россияне ставили женщине задачи искать оборонительные сооружения ВСУ и минные поля и обозначать их на Google-картах. Также фигурантка пыталась отслеживать ситуацию на железнодорожных путях в области, интересуясь движением эшелонов ВСУ.
Читайте также: В Харькове предотвратили серию ракетных ударов: вовремя поймали наводчицу
«По координатам вражеской приспешницы захватчики планировали осуществить воздушные атаки с использованием крылатых ракет и управляемых авиабомб. В случае огневого поражения по потенциальным целям оккупанты надеялись ослабить оборону Харькова и разрушить железнодорожные пути переправки на фронт личного состава, оружия и боеприпасов для ВСУ», — прокомментировал Абдула.
Если бы план удался, после его реализации предательница должна была отчитаться россиянам о точности их ударов. Однако ее задержали еще на этапе подготовки, сорвав планы врага. В телефоне женщины обнаружили переписку с «заказчиками». В процессе общения она, в частности, заслужила «похвалу» от куратора за то, что разбирается в военной технике, и «похвасталась» братом, который «сейчас в Донецке обучает новобранцев».
«По данным следствия, злоумышленница работала на оккупантов через «связного». Им оказался ее родной брат из Донецка – боевик оккупационной группировки рф на восточном фронте», — сообщил спикер УСБУ.
Задержанной сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Сейчас она в СИЗО. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задержали, новости Харькова, предательница, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Брат в Донецке обучает новобранцев»: на Харьковщине задержали предательницу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали очередную предполагаемую вражескую «информаторшу». По данным СБУ, женщина помогала готовить удары бомбами и ракетами РФ по региону".