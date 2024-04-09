“Брат у Донецьку навчає новобранців”: на Харківщині затримали зрадницю

На Харківщині затримали чергову ворожу “інформаторку”. За даними СБУ, жінка допомагала готувати удари бомбами та ракетами РФ по регіону.

Цілями ударів мали стати залізничні об’єкти, логістичні шляхи ЗСУ та нові укріпрайони.

“Для коригування обстрілів окупанти залучили свою інформаторку – місцеву жительку, яка працювала на російську розвідку”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його даними, росіяни ставили жінці завдання шукати оборонні споруди ЗСУ та мінні поля й позначати їх на Google-картах. Також фігурантка намагалася відстежувати ситуацію на залізничних коліях в області, цікавлячись рухом ешелонів ЗСУ.

“За координатами ворожої поплічниці загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб. У разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ”, – відзначив Абдула.

Якби план вдався, після його реалізації зрадниця мала відзвітувати росіянам про точність їхніх ударів. Проте її затримали ще на етапі підготовки, зірвавши плани ворога. У телефоні жінки виявили листування із “замовниками”. У процесі спілкування вона, зокрема, заслужила “комплімент” від куратора за те, що розуміється на військовій техніці, і “похвалилася” братом, який “зараз у Донецьку навчає новобранців”.

“За даними слідства, зловмисниця працювала на окупантів через “зв’язкового”. Ним виявився її рідний брат з Донецька – бойовик окупаційного угруповання рф на східному фронті”, – повідомив речник УСБУ.

Затриманій повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Нині вона в СІЗО. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.