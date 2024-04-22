Любив СРСР і називав Україну «колонією» – у Харкові викрили зрадника

41-річний харків’янин поширював комуністичну символіку в інтернеті та був затятим шанувальником СРСР, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний — харків’янин, який ще в 2019 році створив і адміністрував спільноту в соціальній мережі «Facebook», де поширював комуністичну символіку. Він публікував дописи, присвячені «дню рождения комсомола», стверджував, що «Украина — колония», супроводжуючи це зображеннями герба СРСР.

Крім пропаганди комуністичної ідеології, підозрюваний опублікував зображення карти України, де показані так звані «територіальні подарунки» Леніна і Хрущова, з підписом «Формирование территории современной Украины».

Також чоловік робив репости публікацій пропагандистських російських медіа, де викривляли і перекручували історичні факти.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова заочно повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактами поширення, використання комуністичної символіки із використанням засобів масової інформації, а також розповсюдження матеріалів з публічними закликами вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 2 ст. 436-1 КК України (ред. 11.01.2019), ч. 1 ст. 110 КК України (ред. 11.06.2020)).

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.