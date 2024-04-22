Іржаві буржуйки поставили захисникам Харківщини: на них “наварили” 2,5 млн грн
У Харкові повідомили про підозру підприємцю. Йому інкримінують виготовлення іржавих буржуйок для захисників регіону та заволодіння на цьому майже 2,5 мільйонами гривень.
Як повідомляють в облпрокуратурі, у червні 2022 року департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА та підприємець уклали договір на постачання тисячі буржуйок на 6 мільйонів гривень. Ці печі призначалися для підрозділів поліції, тероборони та військових частин регіону.
“Проте підприємець вирішив «нажитись» на угоді. Для буржуйок він використав матеріали неналежної якості, що не відповідають вимогам чинних державних стандартів. Фактично їхні корпуси складалися зі старих металевих труб з ознаками корозії. Відповідно до висновку судової економічної експертизи, підприємець спричинив державі шкоду на майже 2,5 мільйони гривень, які поклав собі «у кишеню»”, – інформують у прокуратурі.
Як уточнюють у ГУ Нацполіції у Харківській області, згідно з висновком експертизи, вартість однієї такої печі становить 3509 гривень. Тобто підприємець отримав на 2,5 мільйона гривень більше за загальну фактичну вартість наданого товару. Вчинив злочин 39-річний підприємець, раніше не судимий харків’янин.
Йому повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: буржуйки, підозра, поліція, предприниматель, прокуратура, фронт, хова;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові повідомили про підозру підприємцю. Йому інкримінують виготовлення іржавих буржуйок для захисників регіону та заволодіння на цьому майже 2,5 мільйонами гривень".