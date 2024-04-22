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Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине

Происшествия 20:26   22.04.2024
Елена Нагорная
Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Наступательных действий на Харьковщине военные РФ в течение суток не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

При этом враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Сеньково.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка и Котляровка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 20:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступательных действий на Харьковщине военные РФ в течение суток не вели".