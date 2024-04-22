Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине

Наступательных действий на Харьковщине военные РФ в течение суток не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

При этом враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Сеньково.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка и Котляровка.