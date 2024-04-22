Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Наступательных действий на Харьковщине военные РФ в течение суток не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
При этом враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Сеньково.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка и Котляровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступательных действий на Харьковщине военные РФ в течение суток не вели".