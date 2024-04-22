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Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині

Події 20:26   22.04.2024
Олена Нагорна
Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Наступальних дій на Харківщині військові РФ протягом доби не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Сенькове.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 20:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступальних дій на Харківщині військові РФ протягом доби не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".