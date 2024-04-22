Без света на Харьковщине 224 тысячи абонентов — Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергосистеме на Харьковщине 22 апреля.
«Из-за сетевых ограничений продолжают действовать графики отключений – обесточено около 224 тысячи точек учета», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.
При этом на Харьковщине продолжают восстанавливать подачу электричества абонентам, которые остались без света из-за различных повреждений сетей (преимущественно вызванных обстрелами).
«За выходные энергетики запитали более 7 тысяч абонентов. На утро остаются обесточенными 15,5 тысячи точек учета», — отметили в министерстве.
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Там также сообщили, что за минувшие сутки россияне повредили обстрелами газопровод в поселке Казачья Лопань. Без газа остались 16 абонентов.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 11:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергосистеме на Харьковщине 22 апреля".