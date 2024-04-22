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Без світла на Харківщині 224 тисячі абонентів – Міненерго

Суспільство 11:57   22.04.2024
Оксана Горун
Без світла на Харківщині 224 тисячі абонентів – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило ситуацію в енергосистемі на Харківщині 22 квітня.

“Через мережеві обмеження продовжують діяти графіки відключень – знеструмлено близько 224 тисяч точок обліку”, – поінформувала пресслужба Міненерго.

При цьому на Харківщині продовжують відновлювати подачу електрики абонентам, які залишилися без світла через різноманітні пошкодження мереж (переважно спричинені обстрілами).

“За вихідні енергетики заживили понад 7 тисяч абонентів. На ранок залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку”, – зазначили в міністерстві.

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Там також повідомили, що минулої доби росіяни пошкодили обстрілами газопровід у селищі Козача Лопань. Без газу залишилось 16 абонентів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило ситуацію в енергосистемі на Харківщині 22 квітня".