Без світла на Харківщині 224 тисячі абонентів – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило ситуацію в енергосистемі на Харківщині 22 квітня.

“Через мережеві обмеження продовжують діяти графіки відключень – знеструмлено близько 224 тисяч точок обліку”, – поінформувала пресслужба Міненерго.

При цьому на Харківщині продовжують відновлювати подачу електрики абонентам, які залишилися без світла через різноманітні пошкодження мереж (переважно спричинені обстрілами).

“За вихідні енергетики заживили понад 7 тисяч абонентів. На ранок залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку”, – зазначили в міністерстві.

Там також повідомили, що минулої доби росіяни пошкодили обстрілами газопровід у селищі Козача Лопань. Без газу залишилось 16 абонентів.