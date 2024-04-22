Что известно о состоянии раненого накануне в Харькове 19-летнего парня
В настоящее время парень, раненный вечером 21 апреля в результате ракетного удара россиян по северной окраине Харькова, находится под наблюдением хирургов, сообщила спикер ХОВА Елена Шаповал.
«Сейчас он находится на лечении в хирургическом отделении, состояние его ближе к удовлетворительному, стабильное», — рассказала Шаповал.
Напомним, 21 апреля взрыв был слышен в Харькове около 20:30. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности, а начальник Харьковского военного гарнизона — о риске ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов написал, что взрыв, по предварительной информации, прогремел на окраине города. Осколочные ранения ног получил гражданский, его состояние среднее.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обстрел, парень, поранений, ракетний удар, раненый, состояние, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 13:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время парень, раненный вечером 21 апреля в результате ракетного удара россиян по северной окраине Харькова, находится под наблюдением хирургов, сообщила спикер ХОВА Елена Шаповал.".