Что известно о состоянии раненого накануне в Харькове 19-летнего парня

В настоящее время парень, раненный вечером 21 апреля в результате ракетного удара россиян по северной окраине Харькова, находится под наблюдением хирургов, сообщила спикер ХОВА Елена Шаповал.

«Сейчас он находится на лечении в хирургическом отделении, состояние его ближе к удовлетворительному, стабильное», — рассказала Шаповал.

Напомним, 21 апреля взрыв был слышен в Харькове около 20:30. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности, а начальник Харьковского военного гарнизона — о риске ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов написал, что взрыв, по предварительной информации, прогремел на окраине города. Осколочные ранения ног получил гражданский, его состояние среднее.