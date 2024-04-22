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Що відомо про стан пораненого напередодні у Харкові 19-річного хлопця

Суспільство 13:23   22.04.2024
Оксана Якушко
Що відомо про стан пораненого напередодні у Харкові 19-річного хлопця

Наразі хлопець, поранений увечері 21 квітня внаслідок ракетного удару росіян по північній околиці Харкова, перебуває під наглядом хірургів, повідомила речник ХОВА Олена Шаповал. 

«Зараз він перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні, стан його ближче до задовільного, стабільний», – розповіла Шаповал.

Нагадаємо, 21 квітня  вибух було чутно у Харкові близько 20:30. До цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку, а начальник Харківського військового гарнізону – про ризик ударів КАБами. Мер Ігор Терехов написав, що вибух, за попередньою інформацією, пролунав на околиці міста. Осколкові поранення ніг отримав цивільний, його стан середній.

Згодом стало відомо, що 19-річний хлопець постраждав внаслідок удару окупантів по Харкову.

Читайте також: Синєгубов підтвердив удар по Харкову: поранений – 19-річний хлопець

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Що відомо про стан пораненого напередодні у Харкові 19-річного хлопця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 13:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі хлопець, поранений увечері 21 квітня внаслідок ракетного удару росіян по північній околиці Харкова, перебуває під наглядом хірургів, повідомила речник ХОВА Олена Шаповал. ".