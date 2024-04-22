Що відомо про стан пораненого напередодні у Харкові 19-річного хлопця

Наразі хлопець, поранений увечері 21 квітня внаслідок ракетного удару росіян по північній околиці Харкова, перебуває під наглядом хірургів, повідомила речник ХОВА Олена Шаповал.

«Зараз він перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні, стан його ближче до задовільного, стабільний», – розповіла Шаповал.

Нагадаємо, 21 квітня вибух було чутно у Харкові близько 20:30. До цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку, а начальник Харківського військового гарнізону – про ризик ударів КАБами. Мер Ігор Терехов написав, що вибух, за попередньою інформацією, пролунав на околиці міста. Осколкові поранення ніг отримав цивільний, його стан середній.

Згодом стало відомо, що 19-річний хлопець постраждав внаслідок удару окупантів по Харкову.