Що відомо про стан пораненого напередодні у Харкові 19-річного хлопця
Наразі хлопець, поранений увечері 21 квітня внаслідок ракетного удару росіян по північній околиці Харкова, перебуває під наглядом хірургів, повідомила речник ХОВА Олена Шаповал.
«Зараз він перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні, стан його ближче до задовільного, стабільний», – розповіла Шаповал.
Нагадаємо, 21 квітня вибух було чутно у Харкові близько 20:30. До цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку, а начальник Харківського військового гарнізону – про ризик ударів КАБами. Мер Ігор Терехов написав, що вибух, за попередньою інформацією, пролунав на околиці міста. Осколкові поранення ніг отримав цивільний, його стан середній.
Згодом стало відомо, що 19-річний хлопець постраждав внаслідок удару окупантів по Харкову.
Читайте також: Синєгубов підтвердив удар по Харкову: поранений – 19-річний хлопець
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: обстріл, парень, поранений, ракетний удар, состояние, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Що відомо про стан пораненого напередодні у Харкові 19-річного хлопця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 13:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі хлопець, поранений увечері 21 квітня внаслідок ракетного удару росіян по північній околиці Харкова, перебуває під наглядом хірургів, повідомила речник ХОВА Олена Шаповал. ".