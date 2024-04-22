Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и удара по Харькову

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 апреля сообщил: в течение суток под ударами россиян были Харьков и Волчанск, 15 населенных пунктов обстреляли из артиллерии и минометов.

«21:00 г. Харьков. В результате ракетных обстрелов по городу пострадал 19-летний гражданский. 21 апреля 15:31 в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов из РСЗО поврежден дом», — проинформировал Синегубов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что по Харькову россияне нанесли авиаудар.

По данным начальника ХОВА, под обстрелы российской артиллерии и минометов попали около 15 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие.