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Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и удара по Харькову

Происшествия 08:05   22.04.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и удара по Харькову Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 апреля сообщил: в течение суток под ударами россиян были Харьков и Волчанск, 15 населенных пунктов обстреляли из артиллерии и минометов.

«21:00 г. Харьков. В результате ракетных обстрелов по городу пострадал 19-летний гражданский. 21 апреля 15:31 в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов из РСЗО поврежден дом», — проинформировал Синегубов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что по Харькову россияне нанесли авиаудар.

По данным начальника ХОВА, под обстрелы российской артиллерии и минометов попали около 15 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие.

Читайте также: РФ активизирует наступление и ракетные удары в ближайшие недели — ISW

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 апреля сообщил: в течение суток под ударами россиян были Харьков и Волчанск, 15 населенных пунктов обстреляли из артиллерии и минометов".