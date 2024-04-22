Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и удара по Харькову
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 апреля сообщил: в течение суток под ударами россиян были Харьков и Волчанск, 15 населенных пунктов обстреляли из артиллерии и минометов.
«21:00 г. Харьков. В результате ракетных обстрелов по городу пострадал 19-летний гражданский. 21 апреля 15:31 в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов из РСЗО поврежден дом», — проинформировал Синегубов.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что по Харькову россияне нанесли авиаудар.
По данным начальника ХОВА, под обстрелы российской артиллерии и минометов попали около 15 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 апреля сообщил: в течение суток под ударами россиян были Харьков и Волчанск, 15 населенных пунктов обстреляли из артиллерии и минометов".