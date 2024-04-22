РФ активизирует наступление и ракетные удары в ближайшие недели — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что армия РФ попробует использовать окно нехватки боеприпасов у Украины до поступления американской военной помощи.

«Российские силы, вероятно, активизируют текущие наступательные операции, а также ракетные удары и удары беспилотников в ближайшие недели, чтобы воспользоваться закрывающимся окном ограниченности украинских материальных средств», — прогнозируют аналитики ISW в актуальном обзоре.

Чтобы военная помощь США, за выделение которой наконец-то проголосовала Палата представителей Конгресса, поступила в Украину, предстоит еще ряд процедур: решение должен принять Сенат, и затем — подписать президент США Байден. При этом сенаторы дают достаточно оптимистичные прогнозы о сроках, когда помощь может оказаться в Украине.

«Председатель сенатского комитета по разведке сенатор Марк Уорнер сообщил 21 апреля, что американская военная помощь Украине, включая ракеты ATACMS большой дальности, будет доставлена в Украину «к концу недели», если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его к 24 апреля», — отметили в обзоре ISW.

Уорнер в интервью CBS News 21 апреля также заявил, что украинские силы смогли уничтожить на поле боя «87% ранее существовавших российских сухопутных сил» (вероятно, имея в виду потенциал армии РФ по состоянию на начало полномасштабного вторжения), а также — «67% российских танков и 32% российских бронетранспортеров (БТР) за последние два года».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить ВСУ стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.

«Зеленский заявил в интервью NBC News, что военная поддержка США дает Украине шанс на победу, но предупредил, что прогресс на поле боя в Украине будет зависеть от того, насколько быстро прибудет военная помощь на передовую», — отметили в Институте изучения войны.

«ISW продолжает считать, что украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощи США в области безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут сдержать нынешнее российское наступление, если возобновленная помощь США поступит быстро», — подытожили аналитики.