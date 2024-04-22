РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що армія РФ спробує використати вікно нестачі боєприпасів у ЗСУ до надходження американської військової допомоги.
“Російські сили, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, а також ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб скористатися вікном обмеженості українських матеріальних засобів, що закривається”, – прогнозують аналітики ISW в актуальному огляді.
Щоб військова допомога США, за виділення якої нарешті проголосувала Палата представників Конгресу, надійшла в Україну, має відбутися ще низка процедур: рішення має ухвалити Сенат, а потім – підписати президент США Байден. При цьому сенатори дають досить оптимістичні прогнози щодо термінів, коли допомога може бути в Україні.
“Голова сенатського комітету з розвідки сенатор Марк Ворнер повідомив 21 квітня, що американська військова допомога Україні, включаючи ракети ATACMS великої дальності, буде доставлена в Україну “до кінця тижня”, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня”, – наголосили в огляді ISW.
Ворнер в інтерв’ю CBS News 21 квітня також заявив, що українські сили змогли знищити на полі бою “87% наявних раніше російських сухопутних сил” (ймовірно, маючи на увазі потенціал армії РФ станом на початок повномасштабного вторгнення), а також – “67% російських танків та 32% російських бронетранспортерів (БТР) за останні два роки”.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що швидке доставлення американської військової допомоги Україні може дозволити ЗСУ стабілізувати лінію фронту та перехопити ініціативу.
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“Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News, що військова підтримка США дає Україні шанс на перемогу, але попередив, що прогрес на полі бою в Україні залежатиме від того, як швидко прибуде військова допомога на передову”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
“ISW продовжує вважати, що українські сили можуть зазнати додаткових невдач протягом найближчих тижнів, чекаючи на допомогу США в галузі безпеки, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть стримати нинішній російський наступ, якщо відновлена допомога США надійде швидко”, – підсумували аналітики.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Україна; Теги: isw, війна, допомога, наступ, ракетные удары, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що армія РФ спробує використати вікно нестачі боєприпасів у ЗСУ до надходження американської військової допомоги".