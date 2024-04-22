Live
  • Пн 22.04.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.79
  • EUR 42.38

РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW

Події 07:41   22.04.2024
Оксана Горун
РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що армія РФ спробує використати вікно нестачі боєприпасів у ЗСУ до надходження американської військової допомоги.

“Російські сили, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, а також ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб скористатися вікном обмеженості українських матеріальних засобів, що закривається”, – прогнозують аналітики ISW в актуальному огляді.

Щоб військова допомога США, за виділення якої нарешті проголосувала Палата представників Конгресу, надійшла в Україну, має відбутися ще низка процедур: рішення має ухвалити Сенат, а потім – підписати президент США Байден. При цьому сенатори дають досить оптимістичні прогнози щодо термінів, коли допомога може бути в Україні.

“Голова сенатського комітету з розвідки сенатор Марк Ворнер повідомив 21 квітня, що американська військова допомога Україні, включаючи ракети ATACMS великої дальності, буде доставлена ​​в Україну “до кінця тижня”, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня”, – наголосили в огляді ISW.

Ворнер в інтерв’ю CBS News 21 квітня також заявив, що українські сили змогли знищити на полі бою “87% наявних раніше російських сухопутних сил” (ймовірно, маючи на увазі потенціал армії РФ станом на початок повномасштабного вторгнення), а також – “67% російських танків та 32% російських бронетранспортерів (БТР) за останні два роки”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що швидке доставлення американської військової допомоги Україні може дозволити ЗСУ стабілізувати лінію фронту та перехопити ініціативу.

Читайте також: Палата представників США ухвалила пакет допомоги Україні: що тепер

“Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News, що військова підтримка США дає Україні шанс на перемогу, але попередив, що прогрес на полі бою в Україні залежатиме від того, як швидко прибуде військова допомога на передову”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

“ISW продовжує вважати, що українські сили можуть зазнати додаткових невдач протягом найближчих тижнів, чекаючи на допомогу США в галузі безпеки, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть стримати нинішній російський наступ, якщо відновлена ​​допомога США надійде швидко”, – підсумували аналітики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та удар по Харкову
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та удар по Харкову
22.04.2024, 08:05
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW
РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW
22.04.2024, 07:41
Армія РФ завдала авіаудару по Харкову – Генштаб
Армія РФ завдала авіаудару по Харкову – Генштаб
22.04.2024, 07:13
Головні новини Харкова 22 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 22 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
22.04.2024, 07:58
Сьогодні 22 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 квітня: яке свято та день в історії
22.04.2024, 06:00

Новини за темою:

08:07
Кілька тижнів: до прибуття допомоги США РФ може активізувати атаки – ISW
09:43
За пакет допомоги для України в США голосуватимуть 20 квітня – ISW
14:34
Захистять небо над Харковом від КАБів літаки, а не Patriot – аналітик ISW
10:25
Передислокація засобів ППО до Харкова: якими будуть наслідки – ISW
09:56
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків

Ви читали новину: «РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 07:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що армія РФ спробує використати вікно нестачі боєприпасів у ЗСУ до надходження американської військової допомоги".