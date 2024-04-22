Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та удар по Харкову
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 22 квітня повідомив: протягом доби під ударами росіян були Харків та Вовчанськ, 15 населених пунктів обстріляли з артилерії та мінометів.
“21:00 м. Харків. Внаслідок ракетного обстрілу по місту постраждав 19-річний цивільний. 21 квітня 15:31 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будинок”, – поінформував Синєгубов.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що по Харкову росіяни завдали авіаудару.
За даними начальника ХОВА, під обстріли російської артилерії та мінометів потрапили близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 22 квітня повідомив: протягом доби під ударами росіян були Харків та Вовчанськ, 15 населених пунктів обстріляли з артилерії та мінометів".