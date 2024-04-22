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Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та удар по Харкову

Події 08:05   22.04.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та удар по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 22 квітня повідомив: протягом доби під ударами росіян були Харків та Вовчанськ, 15 населених пунктів обстріляли з артилерії та мінометів.

“21:00 м. Харків. Внаслідок ракетного обстрілу по місту постраждав 19-річний цивільний. 21 квітня 15:31 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будинок”, – поінформував Синєгубов.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що по Харкову росіяни завдали авіаудару.

За даними начальника ХОВА, під обстріли російської артилерії та мінометів потрапили близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші.

Читайте також: РФ активізує наступ і ракетні удари найближчими тижнями – ISW

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 08:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 22 квітня повідомив: протягом доби під ударами росіян були Харків та Вовчанськ, 15 населених пунктів обстріляли з артилерії та мінометів".