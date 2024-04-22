От обстрелов Харьковщины погиб водитель экскаватора и ранена волонтерка (фото)

Мужчина погиб, а волонтерка и еще одна гражданская женщина — пострадали от российских обстрелов Купянского и Чугуевского районов 22 апреля, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, около 12:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района, предварительно, из РСЗО «Ураган». Там повреждены здания сельскохозяйственного предприятия.

В 16:30 военные РФ в очередной раз обстреляли поселок Купянск-Узловой. Там получила телесные повреждения 37-летняя волонтерка.

В 16:35 оккупанты совершили авиационный обстрел поселка Приколотное Купянского района. Повреждены частные жилые дома и здания гражданского предприятия. Острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина.

Ориентировочно в 17:00 враг ударил вблизи села Юрченково Чугуевского района. Прямое попадание зафиксировано в экскаватор. Произошел пожар, 34-летний водитель погиб на месте.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).