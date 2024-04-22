От обстрелов Харьковщины погиб водитель экскаватора и ранена волонтерка (фото)
Мужчина погиб, а волонтерка и еще одна гражданская женщина — пострадали от российских обстрелов Купянского и Чугуевского районов 22 апреля, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, около 12:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района, предварительно, из РСЗО «Ураган». Там повреждены здания сельскохозяйственного предприятия.
В 16:30 военные РФ в очередной раз обстреляли поселок Купянск-Узловой. Там получила телесные повреждения 37-летняя волонтерка.
В 16:35 оккупанты совершили авиационный обстрел поселка Приколотное Купянского района. Повреждены частные жилые дома и здания гражданского предприятия. Острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина.
Ориентировочно в 17:00 враг ударил вблизи села Юрченково Чугуевского района. Прямое попадание зафиксировано в экскаватор. Произошел пожар, 34-летний водитель погиб на месте.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волонтерка, купянск, обстрелы, пострадавшие, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 21:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина погиб, а волонтерка и еще одна гражданская женщина — пострадали от российских обстрелов Купянского и Чугуевского районов 22 апреля, сообщают в Харьковской областной прокуратуре. ".