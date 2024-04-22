Від обстрілів Харківщини загинув водій екскаватора, поранена волонтерка (фото)

Чоловік загинув, а волонтерка та ще одна цивільна жінка – постраждали від російських обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів 22 квітня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, близько 12:00 окупанти обстріляли село Глушківка Куп’янського району, попередньо, з РСЗВ «Ураган». Там пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства.

О 16:30 військові РФ вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Там отримала тілесні ушкодження 37-річна волонтерка.

О 16:35 окупанти здійснили авіаційний обстріл селища Приколотне Куп’янського району. Пошкоджені приватні житлові будинки та будівлі цивільного підприємства. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.

Орієнтовно о 17:00 ворог вдарив поблизу села Юрченкове Чугуївського району. Пряме влучання зафіксоване в екскаватор. Сталась пожежа, 34-річний водій загинув на місці.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).