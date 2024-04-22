Головні новини Харкова 22 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:58

Пожеж через обстріл за добу не було – ДСНС

“Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами не залучались, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – За добу рятувальники загасили 5 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 21 га”.

07:20

Армія РФ завдала авіаудару по Харкову – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 22 квітня повідомив, що по Харкову за минулу добу ворог завдав авіаудару. Вибух було чутно в Харкові близько 20:30. Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку, а начальник Харківського військового гарнізону — про ризик ударів КАБами. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждав 19-річний цивільний.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в Генштабі.

07:00

Вночі тривогу в Харкові оголошували через загрозу балістики

Вночі в Харкові один раз оголошували тривогу – з 01:24 до 01:56. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування армією РФ балістичного озброєння.

У місті обійшлося без вибухів. Над територією України також фіксували групи “шахедів” – тривога через них була у південних областях країни.