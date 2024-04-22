Головні новини Харкова 22 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:58
Пожеж через обстріл за добу не було – ДСНС
“Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами не залучались, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – За добу рятувальники загасили 5 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 21 га”.
07:20
Армія РФ завдала авіаудару по Харкову – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 22 квітня повідомив, що по Харкову за минулу добу ворог завдав авіаудару. Вибух було чутно в Харкові близько 20:30. Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку, а начальник Харківського військового гарнізону — про ризик ударів КАБами. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждав 19-річний цивільний.
“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в Генштабі.
07:00
Вночі тривогу в Харкові оголошували через загрозу балістики
Вночі в Харкові один раз оголошували тривогу – з 01:24 до 01:56. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування армією РФ балістичного озброєння.
У місті обійшлося без вибухів. Над територією України також фіксували групи “шахедів” – тривога через них була у південних областях країни.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 07:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".