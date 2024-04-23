В Харькове останавливалось метро: движение восстановили

Утром 23 апреля в Харькове на полчаса остановились поезда в метрополитене.

«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия. Временная остановка движения вызвана нехваткой напряжения в сети», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в 06:22 утра 23 апреля.

В 06:54 движение восстановили.