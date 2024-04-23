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В Харькове останавливалось метро: движение восстановили

Общество 07:08   23.04.2024
Оксана Горун
В Харькове останавливалось метро: движение восстановили Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Утром 23 апреля в Харькове на полчаса остановились поезда в метрополитене.

«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия. Временная остановка движения вызвана нехваткой напряжения в сети», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в 06:22 утра 23 апреля.

В 06:54 движение восстановили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 07:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 апреля в Харькове на полчаса остановились поезда в метрополитене".