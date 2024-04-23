В Харькове останавливалось метро: движение восстановили
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Утром 23 апреля в Харькове на полчаса остановились поезда в метрополитене.
«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия. Временная остановка движения вызвана нехваткой напряжения в сети», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в 06:22 утра 23 апреля.
В 06:54 движение восстановили.
Читайте также: Главные новости 22.04: удар по телевышке в Харькове, «прилеты» в области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, метро, новости Харькова, поезда, рух;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове останавливалось метро: движение восстановили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 апреля в Харькове на полчаса остановились поезда в метрополитене".