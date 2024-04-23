У Харкові зупинялося метро: рух відновили
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Вранці 23 квітня у Харкові на пів години зупинилися потяги в метрополітені.
“Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Тимчасова зупинка руху викликана нестачею напруги у мережі“, — повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 06:22 ранку 23 квітня.
О 06:54 рух відновили.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 квітня у Харкові на пів години зупинилися потяги в метрополітені".