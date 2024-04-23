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У Харкові зупинялося метро: рух відновили

Суспільство 07:08   23.04.2024
Оксана Горун
У Харкові зупинялося метро: рух відновили Фото: КП “Харківський метрополітен”

Вранці 23 квітня у Харкові на пів години зупинилися потяги в метрополітені.

Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Тимчасова зупинка руху викликана нестачею напруги у мережі“, — повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 06:22 ранку 23 квітня.

О 06:54 рух відновили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 07:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 квітня у Харкові на пів години зупинилися потяги в метрополітені".