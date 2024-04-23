На Харківщині – аварійні відключення електрики – мер

Мер Лозової Сергій Зеленський зранку 23 квітня повідомив, що в його громаді на Харківщині аварійно відключили електрику, на скільки – невідомо.

“У Лозівській громаді застосовують аварійні відключення. Критична інфраструктура заживлена. Термін невідомий”, – написав Зеленський у телеграмі.

Раніше в Харкові на пів години зупинялися поїзди в метро. Рух уже відновили. Співробітники підземки повідомили, що причиною зупинки руху також був брак напруги в мережі.