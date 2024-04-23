На Харківщині – аварійні відключення електрики – мер
Мер Лозової Сергій Зеленський зранку 23 квітня повідомив, що в його громаді на Харківщині аварійно відключили електрику, на скільки – невідомо.
“У Лозівській громаді застосовують аварійні відключення. Критична інфраструктура заживлена. Термін невідомий”, – написав Зеленський у телеграмі.
Раніше в Харкові на пів години зупинялися поїзди в метро. Рух уже відновили. Співробітники підземки повідомили, що причиною зупинки руху також був брак напруги в мережі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електрика, Лозовая, новини Харкова, Сергей Зеленский;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський зранку 23 квітня повідомив, що в його громаді на Харківщині аварійно відключили електрику, на скільки – невідомо".