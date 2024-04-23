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Мошенничество на Харьковщине: лжегазовики требуют деньги за проверки дымоходов

Общество 10:23   23.04.2024
Оксана Горун
Мошенничество на Харьковщине: лжегазовики требуют деньги за проверки дымоходов

Харьковский филиал «Газсети» сообщил, что в центры обслуживания клиентов на Харьковщине стали поступать жалобы на действия якобы газовиков.

«В центры обслуживания клиентов Харьковского филиала «Газсети» поступают жалобы жителей Харьковской области о том, что неизвестные, представляясь газовиками, предлагают за деньги выписать акты проверки дымоходов без выполнения работ и угрожают отключить газоснабжение. На прошлой неделе такие обращения были получены от жителей Балаклейской, Изюмской, Чугуевской, Лозовской, Красноградской громад области. Обращаем внимание наших клиентов: харьковский филиал «Газсети» услуг по проверке дымоходов и вентканалов не предоставляет и, соответственно, не оформляет акты проверки дымоходов», — предупредила пресс-служба предприятия.

Газовики рекомендовали жителям Харьковской области, которые сталкиваются с такими «проверяющими», сразу же обращаться в полицию.

При этом газовики отметили, что проверять вентканалы и дымоходы действительно нужно, но этот вопрос необходимо решать самостоятельно.

«Услуги по проверке, прочистке, ремонту дымоходов предоставляют специализированные организации (так называемые печники). Организацию, которая выполнит работы по проверке дымоходов, владелец дома выбирает самостоятельно. Эти услуги не монопольны», — подчеркнули в ХФ «Газсети».

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Чтобы убедится, что вы обратились действительно к специалистам, необходимо проверить наличие у них разрешения на проверку дымовентканалов от Государственной службы Украины по вопросам труда. Также у работников должны быть служебные удостоверения, утвержденный перечень работ и сметная стоимость проверки. А реально проведенные работы должны соответствовать утвержденному перечню.

«Только после фактического проведения проверки дымовентканалов в доме, производитель работ оформляет акт проверки», — предупредили специалисты.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский филиал «Газсети» сообщил, что в центры обслуживания клиентов на Харьковщине стали поступать жалобы на действия якобы газовиков".