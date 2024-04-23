Шахрайство на Харківщині: лжегазовики вимагають гроші за перевірки димарів

Харківська філія “Газмережі” повідомила, що до центрів обслуговування клієнтів на Харківщині почали надходити скарги на дії нібито газовиків.

“До центрів обслуговування клієнтів Харківської філії “Газмережі” надходять скарги мешканців Харківської області про те, що невідомі особи представляючись газовиками пропонують за гроші виписати акти перевірки димоходів без виконання робіт та погрожують відключити газопостачання. Минулого тижня такі звернення отримані від мешканців Балаклійської, Ізюмської, Чугуївської, Лозівської, Красноградської громад області. Звертаємо увагу наших клієнтів: Харківська філія “Газмережі” послуг з перевірки димоходів і вентканалів не надає і, відповідно, не оформлює актів перевірки димарів”, – попередила пресслужба підприємства.

Газовики рекомендували мешканцям Харківської області, які стикаються з такими “перевіряльниками”, одразу звертатися до поліції.

При цьому газовики зазначили, що перевіряти вентканали та димарі дійсно потрібно, але це питання необхідно вирішувати самостійно.

“Послуги з перевірки, прочищення, ремонту димоходів надають спеціалізовані організації (так звані пічники). Організацію, яка виконає роботи з перевірки димарів, власник будинку обирає самостійно. Ці послуги не є монопольними”, – наголосили у ХФ “Газмережі”.

Щоб переконатися, що ви звернулися до фахівців, необхідно перевірити наявність у них дозволу на перевірку димвентканалів від Державної служби України з питань праці. Також у працівників мають бути службові посвідчення, затверджений перелік робіт та кошторисна вартість перевірки. А реально проведені роботи мають відповідати затвердженому переліку.

“Лише після фактичного проведення перевірки димвентканалів у будинку, виконавець робіт оформлює акт перевірки”, – попередили фахівці.