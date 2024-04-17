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Як у Харкові сплатити за доставку газу, щоб ваші кошти не загубилися?

Суспільство 10:05   17.04.2024
Оксана Горун
Як у Харкові сплатити за доставку газу, щоб ваші кошти не загубилися?

У Харкові за доставку/розподіл природного газу з 1 серпня 2023 року відповідає Харківська міська філія “Газмережі”. Сплачувати за розподіл газу необхідно до 20 числа кожного місяця.

Однією з причин, чому ваші кошти за розподіл газу можуть загубитися, є відсутність у призначенні платежу даних платника та номера особового рахунку, тому такі платежі не виходить ідентифікувати. Або ви помилково сплатили кошти на реквізити попередньої газорозподільної компанії – АТ “Харківміськгаз”.

👉 Що необхідно вказувати у призначенні платежу?

🔹 Номер особового рахунку у форматі 131XXXXXXX;
🔹 Прізвище, ім’я, по батькові платника;
🔹 Адреса домоволодіння.

А також перевірте правильність реквізитів компанії, якій сплачуєте за послуги з розподілу газу:

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ”
код ЄДРПОУ 45141068
п/р UA233518230000026032300188318 в АТ “Ощадбанк”
(для побутових споживачів)

👉 Що робити, якщо ваш платіж не було ідентифіковано і він не зарахувався на особовий рахунок?

🔹 Написати заяву з проханням зарахувати сплачені кошти за розподіл газу на ваш особовий рахунок.
🔹 Додати копії квитанції про дану оплату, паспорту та ідентифікаційного номера.
🔹 Надіслати пакет документів Харківській міській філії “Газмережі” на електронну пошту client.khm@grmu.com.ua чи надати менеджерам Центрів обслуговування клієнтів за адресами:

– Гімназійна набережна 18-а;
– пр. Архітектора Альошина, 5;
– вул. Академіка Павлова, 120.

✅ Перевірити зарахування платежу, стан особового рахунку та здійснити оплату онлайн можна в Особистому кабінеті.

☝️ Попередній Оператор ГРМ – АТ “Харківміськгаз” з 1 серпня 2023 року припинив свою ліцензійну діяльність, тому нові платежі за реквізитами цієї компанії сплачувати не потрібно (окрім заборгованості, якщо вона у вас є). Для повернення помилково сплачених коштів потрібно буде звернутися до менеджерів Центрів обслуговування клієнтів.

Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” щоденно працюють в умовах війни, ремонтують пошкоджені обстрілами газові мережі, повертають газ до осель харків’ян, а також цілодобово забезпечують стабільний та безперебійний газорозподіл в місті, модернізують та реконструюють газову систему.

Читайте також: Мешканці Харківщини можуть скористатись онлайн-рахунками за розподіл газу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 10:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові за доставку/розподіл природного газу з 1 серпня 2023 року відповідає Харківська міська філія “Газмережі”. Сплачувати за розподіл газу необхідно до 20 числа кожного місяця".