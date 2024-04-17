Live
  • Ср 17.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.12

Как в Харькове оплатить доставку газа, чтобы ваши средства не потерялись?

Общество 10:05   17.04.2024
Оксана Горун
Как в Харькове оплатить доставку газа, чтобы ваши средства не потерялись?

В Харькове за доставку/распределение природного газа с 1 августа 2023 года отвечает Харьковский городской филиал «Газсети». Оплачивать распределение газа необходимо до 20 числа каждого месяца.

Одной из причин, почему ваши средства за распределение газа могут потеряться, является отсутствие в назначении платежа данных плательщика и номера лицевого счета, поэтому такие платежи не получается идентифицировать. Или вы по ошибке уплатили средства на реквизиты предыдущей газораспределительной компании — АО «Харьковгоргаз».

👉 Что нужно указывать в назначении платежа?

🔹 Номер лицевого счета в формате 131XXXXXXX;
🔹 Фамилию, имя, отчество плательщика;
🔹 Адрес домовладения.

А также проверьте правильность реквизитов компании, которой платите за услуги по распределению газа:

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»
код ЕГРПОУ 45141068
п/р UA233518230000026032300188318 в АО «Ощадбанк»
(для бытовых потребителей)

👉 Что делать, если ваш платеж не был идентифицирован и не зачислился на лицевой счет?

🔹 Написать заявление с просьбой зачислить уплаченные средства за распределение газа на ваш лицевой счет.
🔹 Добавить копии квитанции о данной оплате, паспорте и идентификационном номере.
🔹 Отправить пакет документов Харьковскому городскому филиалу «Газсети» на электронную почту client.khm@grmu.com.ua или предоставить менеджерам Центров обслуживания клиентов по адресам:

— Гимназическая набережная 18-а;
— пр. Архитектора Алешина, 5;
— ул. Академика Павлова, 120.

✅ Проверить зачисление платежа, состояние лицевого счета и оплату онлайн можно в Личном кабинете.

☝️ Предыдущий Оператор ГРС – АО «Харьковгоргаз» с 1 августа 2023 года прекратил свою лицензионную деятельность, поэтому новые платежи по реквизитам этой компании не нужно платить (кроме задолженности, если она у вас есть). Для возврата ошибочно уплаченных средств необходимо будет обратиться к менеджерам Центров обслуживания клиентов.

Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» ежедневно работают в условиях войны, ремонтируют поврежденные обстрелами газовые сети, возвращают газ в дома харьковчан, а также круглосуточно обеспечивают стабильное и бесперебойное газораспределение в городе, модернизируют и реконструируют газовую систему.

Читайте также: Жители Харьковщины могут воспользоваться онлайн-счетами за распределение газа

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
16.04.2024, 17:12
Харьков без поддержки США может стать «вторым Алеппо» — Терехов
Харьков без поддержки США может стать «вторым Алеппо» — Терехов
17.04.2024, 10:23
Откуда взялось «наступление на Харьков», что реально происходит — Машовец
Откуда взялось «наступление на Харьков», что реально происходит — Машовец
17.04.2024, 08:54
Главные новости Харькова 17 апреля: ввели ограничения электроснабжения
Главные новости Харькова 17 апреля: ввели ограничения электроснабжения
17.04.2024, 10:48
Что случилось с электричеством в Харькове: в Минэнерго сообщили подробности
Что случилось с электричеством в Харькове: в Минэнерго сообщили подробности
17.04.2024, 09:53
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время: предупреждение синоптиков
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время: предупреждение синоптиков
17.04.2024, 11:35

Новости по теме:

10:25
В Харькове на газопровод рухнули бетонные блоки и перебили трубы (фото)
12:39
Газсети проверят газопроводы более чем в 1,6 тыс. многоэтажках Харьковщины
11:12
Подрыв на Харьковщине: погиб газовщик, неделю назад его жена потеряла мать
11:12
Перепутал шланги: в Харькове мужчина оставил соседей без газа
14:02
Жители Харьковщины могут воспользоваться онлайн-счетами за распределение газа

Вы читали новость: «Как в Харькове оплатить доставку газа, чтобы ваши средства не потерялись?»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 10:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за доставку/распределение природного газа с 1 августа 2023 года отвечает Харьковский городской филиал «Газсети». Оплачивать распределение газа необходимо до 20 числа каждого месяца".