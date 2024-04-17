Как в Харькове оплатить доставку газа, чтобы ваши средства не потерялись?

В Харькове за доставку/распределение природного газа с 1 августа 2023 года отвечает Харьковский городской филиал «Газсети». Оплачивать распределение газа необходимо до 20 числа каждого месяца.

Одной из причин, почему ваши средства за распределение газа могут потеряться, является отсутствие в назначении платежа данных плательщика и номера лицевого счета, поэтому такие платежи не получается идентифицировать. Или вы по ошибке уплатили средства на реквизиты предыдущей газораспределительной компании — АО «Харьковгоргаз».

👉 Что нужно указывать в назначении платежа?

🔹 Номер лицевого счета в формате 131XXXXXXX;

🔹 Фамилию, имя, отчество плательщика;

🔹 Адрес домовладения.

А также проверьте правильность реквизитов компании, которой платите за услуги по распределению газа:

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»

код ЕГРПОУ 45141068

п/р UA233518230000026032300188318 в АО «Ощадбанк»

(для бытовых потребителей)

👉 Что делать, если ваш платеж не был идентифицирован и не зачислился на лицевой счет?

🔹 Написать заявление с просьбой зачислить уплаченные средства за распределение газа на ваш лицевой счет.

🔹 Добавить копии квитанции о данной оплате, паспорте и идентификационном номере.

🔹 Отправить пакет документов Харьковскому городскому филиалу «Газсети» на электронную почту client.khm@grmu.com.ua или предоставить менеджерам Центров обслуживания клиентов по адресам:

— Гимназическая набережная 18-а;

— пр. Архитектора Алешина, 5;

— ул. Академика Павлова, 120.

✅ Проверить зачисление платежа, состояние лицевого счета и оплату онлайн можно в Личном кабинете.

☝️ Предыдущий Оператор ГРС – АО «Харьковгоргаз» с 1 августа 2023 года прекратил свою лицензионную деятельность, поэтому новые платежи по реквизитам этой компании не нужно платить (кроме задолженности, если она у вас есть). Для возврата ошибочно уплаченных средств необходимо будет обратиться к менеджерам Центров обслуживания клиентов.

Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» ежедневно работают в условиях войны, ремонтируют поврежденные обстрелами газовые сети, возвращают газ в дома харьковчан, а также круглосуточно обеспечивают стабильное и бесперебойное газораспределение в городе, модернизируют и реконструируют газовую систему.