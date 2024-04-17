Как в Харькове оплатить доставку газа, чтобы ваши средства не потерялись?
В Харькове за доставку/распределение природного газа с 1 августа 2023 года отвечает Харьковский городской филиал «Газсети». Оплачивать распределение газа необходимо до 20 числа каждого месяца.
Одной из причин, почему ваши средства за распределение газа могут потеряться, является отсутствие в назначении платежа данных плательщика и номера лицевого счета, поэтому такие платежи не получается идентифицировать. Или вы по ошибке уплатили средства на реквизиты предыдущей газораспределительной компании — АО «Харьковгоргаз».
👉 Что нужно указывать в назначении платежа?
🔹 Номер лицевого счета в формате 131XXXXXXX;
🔹 Фамилию, имя, отчество плательщика;
🔹 Адрес домовладения.
А также проверьте правильность реквизитов компании, которой платите за услуги по распределению газа:
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»
код ЕГРПОУ 45141068
п/р UA233518230000026032300188318 в АО «Ощадбанк»
(для бытовых потребителей)
👉 Что делать, если ваш платеж не был идентифицирован и не зачислился на лицевой счет?
🔹 Написать заявление с просьбой зачислить уплаченные средства за распределение газа на ваш лицевой счет.
🔹 Добавить копии квитанции о данной оплате, паспорте и идентификационном номере.
🔹 Отправить пакет документов Харьковскому городскому филиалу «Газсети» на электронную почту client.khm@grmu.com.ua или предоставить менеджерам Центров обслуживания клиентов по адресам:
— Гимназическая набережная 18-а;
— пр. Архитектора Алешина, 5;
— ул. Академика Павлова, 120.
✅ Проверить зачисление платежа, состояние лицевого счета и оплату онлайн можно в Личном кабинете.
☝️ Предыдущий Оператор ГРС – АО «Харьковгоргаз» с 1 августа 2023 года прекратил свою лицензионную деятельность, поэтому новые платежи по реквизитам этой компании не нужно платить (кроме задолженности, если она у вас есть). Для возврата ошибочно уплаченных средств необходимо будет обратиться к менеджерам Центров обслуживания клиентов.
Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» ежедневно работают в условиях войны, ремонтируют поврежденные обстрелами газовые сети, возвращают газ в дома харьковчан, а также круглосуточно обеспечивают стабильное и бесперебойное газораспределение в городе, модернизируют и реконструируют газовую систему.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Газсети, новости Харькова, оплата;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за доставку/распределение природного газа с 1 августа 2023 года отвечает Харьковский городской филиал «Газсети». Оплачивать распределение газа необходимо до 20 числа каждого месяца".