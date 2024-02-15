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Жители Харьковщины могут воспользоваться онлайн-счетами за распределение газа

Общество 14:02   15.02.2024
Виктория Яковенко
Жители Харьковщины могут воспользоваться онлайн-счетами за распределение газа

Для жителей Харькова и области реализована возможность получения онлайн-счетов за распределение (доставку) газа. Эта функция доступна на сайте национального оператора «Газсети» для пользователей мобильных устройств, ноутбуков и ПК. Кроме получения счета за текущий месяц, доступна загрузка квитанций за прошедшие месяцы.

Чтобы получить доступ к онлайн-счетам нужно:

1. зарегистрировать кабинет на сайте «Газсети», ввести лицевой счет за распределение газа:

• 132.. — клиенты Харьковского филиала «Газсети»,

• 131.. — клиенты Харьковского городского филиала «Газсети»

и дальше следовать подсказкам меню,

2. скачать квитанцию на главной странице кабинета или перейти в раздел «История расчетов».

Также после загрузки онлайн-счета клиенты Харьковского и Харьковского городского филиала «Газсети» могут оплатить доставку газа через личный кабинет. Оплату необходимо произвести до 20 числа текущего месяца.

С начала года, за счет оплаченных за доставку газа средств, газовики Харькова и области обеспечили стабильную работу газораспределительной системы региона, возобновили газоснабжение после обстрелов врагом Харьковщины до 2,5 тысячи домов, отремонтировали поврежденные оккупантом сети и локализовали аварийные ситуации в 16 населенных пунктах области и 7 районах Харькова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для жителей Харькова и области реализована возможность получения онлайн-счетов за распределение (доставку) газа. Эта функция доступна на сайте национального оператора «Газсети» для пользователей мобильных устройств, ноутбуков и ПК. Кроме получения счета за текущий месяц, доступна загрузка квитанций за прошедшие месяцы.".