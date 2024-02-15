Мешканці Харківщини можуть скористатись онлайн-рахунками за розподіл газу
Для мешканців Харкова та області реалізована можливість отримання онлайн-рахунків за розподіл (доставку) газу. Ця функція доступна на сайті національного оператора «Газмережі» для користувачів мобільних пристроїв, ноутбуків та ПК. Крім отримання рахунку за поточний місяць, доступне завантаження квитанцій за минулі місяці.
Щоб отримати доступ до онлайн-рахунків потрібно:
1. зареєструвати кабінет на сайті «Газмережі», ввести особовий рахунок за розподіл газу:
• 132.. – клієнти Харківської філії «Газмережі»
• 131.. – клієнти Харківської міської філії «Газмережі»
і далі слідувати підказкам меню,
2. завантажити квитанцію на головній сторінці кабінету або перейти у розділ «Історія розрахунків».
Також, після завантаження онлайн-рахунку, клієнти Харківської та Харківської міської філії «Газмережі» можуть оплатити за доставку газу через особистий кабінет. Оплату потрібно здійснити до 20 числа поточного місяця.
З початку року, за рахунок оплачених за доставку газу коштів, газовики Харкова та області забезпечили стабільну роботу газорозподільної системи регіону, відновили газопостачання після обстрілів ворогом Харківщини до 2,5 тисячі осель, відремонтували пошкоджені окупантом мережі і локалізували аварійні ситуації у 16 населених пунктах області та 7 районах Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для мешканців Харкова та області реалізована можливість отримання онлайн-рахунків за розподіл (доставку) газу. Ця функція доступна на сайті національного оператора «Газмережі» для користувачів мобільних пристроїв, ноутбуків та ПК. Крім отримання рахунку за поточний місяць, доступне завантаження квитанцій за минулі місяці.".