Робота в Харківській області: “Газмережі” шукають співробітників

Про вакансії у районних дільницях повідомила пресслужба Харківської філії “Газмережі”.

Перелік співробітників, яких шукають, наступний:

Золочівська дільниця

🔸 слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання;

🔸 слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів;

🔸 водій автотранспортних засобів;

🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби.

Богодухівська дільниця

🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби;

🔸 слюсар аварійно-відновлювальних робіт у газовому господарстві.

Пересічанська дільниця

🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби;

🔸 водій автотранспортних засобів;

🔸 технік служби експлуатації мереж;

🔸 контролер газового господарства.

Здобувачам обіцяють офіційне працевлаштування, повний соцпакет та стабільну зарплату.

Усі подробиці можна дізнатися за телефоном: (097) 389-32-30.