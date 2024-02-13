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Робота в Харківській області: “Газмережі” шукають співробітників

Суспільство 09:16   13.02.2024
Оксана Горун
Робота в Харківській області: “Газмережі” шукають співробітників

Про вакансії у районних дільницях повідомила пресслужба Харківської філії “Газмережі”.

Перелік співробітників, яких шукають, наступний:

Золочівська дільниця

🔸 слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання;
🔸 слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів;
🔸 водій автотранспортних засобів;
🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби.

Богодухівська дільниця

🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби;
🔸 слюсар аварійно-відновлювальних робіт у газовому господарстві.

Пересічанська дільниця

🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби;
🔸 водій автотранспортних засобів;
🔸 технік служби експлуатації мереж;
🔸 контролер газового господарства.

Здобувачам обіцяють офіційне працевлаштування, повний соцпакет та стабільну зарплату.

Усі подробиці можна дізнатися за телефоном: (097) 389-32-30.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 09:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вакансії у районних дільницях повідомила пресслужба Харківської філії “Газмережі”".