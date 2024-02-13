Робота в Харківській області: “Газмережі” шукають співробітників
Про вакансії у районних дільницях повідомила пресслужба Харківської філії “Газмережі”.
Перелік співробітників, яких шукають, наступний:
Золочівська дільниця
🔸 слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання;
🔸 слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів;
🔸 водій автотранспортних засобів;
🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби.
Богодухівська дільниця
🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби;
🔸 слюсар аварійно-відновлювальних робіт у газовому господарстві.
Пересічанська дільниця
🔸 диспетчер аварійно-диспетчерської служби;
🔸 водій автотранспортних засобів;
🔸 технік служби експлуатації мереж;
🔸 контролер газового господарства.
Здобувачам обіцяють офіційне працевлаштування, повний соцпакет та стабільну зарплату.
Усі подробиці можна дізнатися за телефоном: (097) 389-32-30.
Читайте також: Робота в Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, Газсети, новини Харкова, робота;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота в Харківській області: “Газмережі” шукають співробітників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вакансії у районних дільницях повідомила пресслужба Харківської філії “Газмережі”".