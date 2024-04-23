В Харькове продлили время отключений электричества — облэнерго
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
В Харькове графики отключений увеличили на один час, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
«В связи с похолоданием и, соответственно, увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час (до 4 часов)», — проинформировали энергетики в своем telegram.
Ранее утром в Харькове на полчаса останавливались поезда в метро. Движение уже восстановили. Сотрудники подземки сообщили, что причиной остановки движения также была нехватка напряжения в сети. Также об аварийных отключениях света сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове графики отключений увеличили на один час, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»".