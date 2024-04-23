В Харькове продлили время отключений электричества — облэнерго

В Харькове графики отключений увеличили на один час, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«В связи с похолоданием и, соответственно, увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час (до 4 часов)», — проинформировали энергетики в своем telegram.

Ранее утром в Харькове на полчаса останавливались поезда в метро. Движение уже восстановили. Сотрудники подземки сообщили, что причиной остановки движения также была нехватка напряжения в сети. Также об аварийных отключениях света сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.