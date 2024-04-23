Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

В Харькове продлили время отключений электричества — облэнерго

Общество 08:51   23.04.2024
Оксана Горун
В Харькове продлили время отключений электричества — облэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В Харькове графики отключений увеличили на один час, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«В связи с похолоданием и, соответственно, увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час (до 4 часов)», — проинформировали энергетики в своем telegram.

Ранее утром в Харькове на полчаса останавливались поезда в метро. Движение уже восстановили. Сотрудники подземки сообщили, что причиной остановки движения также была нехватка напряжения в сети. Также об аварийных отключениях света сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
22.04.2024, 10:09
Главные новости Харькова 23.04: отключения света и метро, обстрелы
Главные новости Харькова 23.04: отключения света и метро, обстрелы
23.04.2024, 10:07
Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ
Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ
23.04.2024, 09:43
Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)
Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)
23.04.2024, 09:01
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
22.04.2024, 23:08
«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове
«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове
23.04.2024, 10:00

Новости по теме:

10:09
В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
08:23
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
07:35
На Харьковщине ввели дополнительные ограничения электроснабжения — облэнерго
17:12
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
15:42
Часть Харькова и области без света из-за аварийного отключения

Вы читали новость: «В Харькове продлили время отключений электричества — облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове графики отключений увеличили на один час, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»".