У Харкові подовжили час відключення електрики – обленерго

У Харкові графіки відключень збільшили на одну годину, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“У зв’язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)”, – поінформували енергетики у своєму телеграмі.

Раніше вранці у Харкові на пів години зупинялися поїзди в метро. Рух уже відновили. Співробітники підземки повідомили, що причиною зупинки руху був брак напруги в мережі. Також про аварійні відключення світла повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.