У Харкові подовжили час відключення електрики – обленерго
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
У Харкові графіки відключень збільшили на одну годину, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
“У зв’язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)”, – поінформували енергетики у своєму телеграмі.
Раніше вранці у Харкові на пів години зупинялися поїзди в метро. Рух уже відновили. Співробітники підземки повідомили, що причиною зупинки руху був брак напруги в мережі. Також про аварійні відключення світла повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові графіки відключень збільшили на одну годину, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”".