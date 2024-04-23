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У Харкові подовжили час відключення електрики – обленерго

Суспільство 08:51   23.04.2024
Оксана Горун
У Харкові подовжили час відключення електрики – обленерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

У Харкові графіки відключень збільшили на одну годину, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“У зв’язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)”, – поінформували енергетики у своєму телеграмі.

Раніше вранці у Харкові на пів години зупинялися поїзди в метро. Рух уже відновили. Співробітники підземки повідомили, що причиною зупинки руху був брак напруги в мережі. Також про аварійні відключення світла повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові графіки відключень збільшили на одну годину, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”".