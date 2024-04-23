Чому в Харкові зранку були перебої з електрикою: пояснення Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило, що на Харківщині двічі відключалася високовольтна лінія. Про перепади напруги в Харкові повідомляли місцеві жителі, також на пів години зупинялося метро.

“На Харківщині двічі відключалась високовольтна повітряна лінія. Впродовж кількох годин її було включено в роботу. Причини з’ясовуються”, – поінформувала пресслужба Міненерго 23 квітня.

Нагадаємо, вранці у Харкові на пів години зупинялися поїзди в метро. Рух уже відновили. Співробітники підземки повідомили, що причиною зупинки руху був брак напруги в мережі. Також про аварійні відключення світла повідомив мер Лозової Сергій Зеленський. Пізніше в Харківобленерго повідомили, що протягом дня відключення за графіками будуть тривалішими – по чотири години. Енергетики пояснили це зростанням споживання електрики через похолодання.

“Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Обмеження в цьому регіоні, а також у Кривому Розі (для промисловості) діють і сьогодні”, – уточнили в Міністерстві енергетики України.