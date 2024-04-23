Частина Харкова завтра залишиться без води: адреси
У КП «Харківводоканал» попередили про планові роботи, які проведуть на устаткуванні насосної станції. Через них без води тимчасово будуть жителі частини Новобаварського району.
Відключення планують провести з 09:00 до 17:00 24 квітня.
Без води у цей час залишиться частина будинків, обмеженої: вул. Звенигородською, вул. Маковського, Окружною дорогою, вул. Конопляною, вул. Тимірязєва, пр. Дзюби, вул. Даргомижською, вул. Новодаргомижською, вул. Карамзіна, вул. Врубеля, вул. Бєлінського, пров. Крилова, вул. Крилова, вул. Врубеля, вул. Марії Кисляк, вул. Василя Бугрименка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: адреса, відключення, вода, Новобаварский, Харків, Харьковводоканал, часть;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківводоканал» попередили про планові роботи, які проведуть на устаткуванні насосної станції. Через них без води тимчасово будуть жителі частини Новобаварського району.".