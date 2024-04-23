Частина Харкова завтра залишиться без води: адреси

У КП «Харківводоканал» попередили про планові роботи, які проведуть на устаткуванні насосної станції. Через них без води тимчасово будуть жителі частини Новобаварського району.

Відключення планують провести з 09:00 до 17:00 24 квітня.

Без води у цей час залишиться частина будинків, обмеженої: вул. Звенигородською, вул. Маковського, Окружною дорогою, вул. Конопляною, вул. Тимірязєва, пр. Дзюби, вул. Даргомижською, вул. Новодаргомижською, вул. Карамзіна, вул. Врубеля, вул. Бєлінського, пров. Крилова, вул. Крилова, вул. Врубеля, вул. Марії Кисляк, вул. Василя Бугрименка.