Перші 20 абонентів села Рубіжне на Харківщині – зі світлом (фото)
Енергетики кілька тижнів відновлюють електропостачання у селі Рубіжне Чугуївського району.
Підготовку до робіт розпочали ще торік, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Спочатку повністю відновили зруйновану через бойові дії високовольтну лінію. Заживили сусіднє село Замулівка. Зараз працюємо у Рубіжному, де рівень пошкодження інфраструктури – 90% чи навіть більше. Одну підстанцію вже вдалося заживити, в роботі – друга. Наразі зі світлом вже 20 споживачів», – зазначили енергетики.
Староста Рубіжненського старостинського округу Лідія Чатченко розповіла, що село постраждало від обстрілів дуже сильно, електропостачання тут зникло у квітні 2022 року.
«Сьогодні по всіх селах старостату проживає приблизно 115 людей, у Рубіжному – 62. Роботи тут немає, тож люди працюють у Харкові, а додому приїжджають на вихідні», – повідомила Чатченко.
Енергетики пообіцяли працювати якомога швидше, щоб відновити електропостачання. Однак підкреслили, що це непросте завдання, громада – під щоденними обстрілами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: потребители, світло, село, Харків, Харьковоблэнерго, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики кілька тижнів відновлюють електропостачання у селі Рубіжне Чугуївського району.".