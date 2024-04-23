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Перші 20 абонентів села Рубіжне на Харківщині – зі світлом (фото)

Суспільство 15:24   23.04.2024
Вікторія Яковенко
Перші 20 абонентів села Рубіжне на Харківщині – зі світлом (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики кілька тижнів відновлюють електропостачання у селі Рубіжне Чугуївського району.

Підготовку до робіт розпочали ще торік, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Спочатку повністю відновили зруйновану через бойові дії високовольтну лінію. Заживили сусіднє село Замулівка. Зараз працюємо у Рубіжному, де рівень пошкодження інфраструктури – 90% чи навіть більше. Одну підстанцію вже вдалося заживити, в роботі – друга. Наразі зі світлом вже 20 споживачів», – зазначили енергетики.

Староста Рубіжненського старостинського округу Лідія Чатченко розповіла, що село постраждало від обстрілів дуже сильно, електропостачання тут зникло у квітні 2022 року.

«Сьогодні по всіх селах старостату проживає приблизно 115 людей, у Рубіжному – 62. Роботи тут немає, тож люди працюють у Харкові, а додому приїжджають на вихідні», – повідомила Чатченко.

Енергетики пообіцяли працювати якомога швидше, щоб відновити електропостачання. Однак підкреслили, що це непросте завдання, громада – під щоденними обстрілами.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики кілька тижнів відновлюють електропостачання у селі Рубіжне Чугуївського району.".