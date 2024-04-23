Первые 20 абонентов села Рубежное на Харьковщине – со светом (фото)
Энергетики несколько недель возобновляют электроснабжение в селе Рубежное Чугуевского района.
Готовиться к работам приступили еще в прошлом году, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Сначала полностью восстановили разрушенную из-за боевых действий высоковольтную линию. Запитали соседнее село Замуловка. Сейчас работаем в Рубежном, где уровень повреждения инфраструктуры – 90% или даже больше. Одну подстанцию уже удалось запитать, в работе – вторая. Сейчас со светом уже 20 потребителей», — отметили энергетики.
Староста Рубежненского старостинского округа Лидия Чатченко рассказала, что село пострадало от обстрелов очень сильно, электроснабжение здесь исчезло в апреле 2022 года.
«На сегодняшний день по всем селам старостата проживает примерно 115 человек, в Рубежном – 62. Работы здесь нет, поэтому люди работают в Харькове, а домой приезжают на выходные», – сообщила Чатченко.
Энергетики пообещали работать как можно скорее, чтобы возобновить электроснабжение. Однако подчеркнули, что это непростая задача, громада — под ежедневными обстрелами.
Читайте также: Дефицит для 230 тыс абонентов, отключения до 4 часов: что со светом в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: потребители, світло, свет, село, Харьков, Харьковоблэнерго, Энергетики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Первые 20 абонентов села Рубежное на Харьковщине – со светом (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики несколько недель возобновляют электроснабжение в селе Рубежное Чугуевского района.".