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Первые 20 абонентов села Рубежное на Харьковщине – со светом (фото)

Общество 15:24   23.04.2024
Виктория Яковенко
Первые 20 абонентов села Рубежное на Харьковщине – со светом (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики несколько недель возобновляют электроснабжение в селе Рубежное Чугуевского района.

Готовиться к работам приступили еще в прошлом году, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Сначала полностью восстановили разрушенную из-за боевых действий высоковольтную линию. Запитали соседнее село Замуловка. Сейчас работаем в Рубежном, где уровень повреждения инфраструктуры – 90% или даже больше. Одну подстанцию уже удалось запитать, в работе – вторая. Сейчас со светом уже 20 потребителей», — отметили энергетики.

Староста Рубежненского старостинского округа Лидия Чатченко рассказала, что село пострадало от обстрелов очень сильно, электроснабжение здесь исчезло в апреле 2022 года.

«На сегодняшний день по всем селам старостата проживает примерно 115 человек, в Рубежном – 62. Работы здесь нет, поэтому люди работают в Харькове, а домой приезжают на выходные», – сообщила Чатченко.

Энергетики пообещали работать как можно скорее, чтобы возобновить электроснабжение. Однако подчеркнули, что это непростая задача, громада — под ежедневными обстрелами.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики несколько недель возобновляют электроснабжение в селе Рубежное Чугуевского района.".