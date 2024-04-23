Первые 20 абонентов села Рубежное на Харьковщине – со светом (фото)

Энергетики несколько недель возобновляют электроснабжение в селе Рубежное Чугуевского района.

Готовиться к работам приступили еще в прошлом году, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Сначала полностью восстановили разрушенную из-за боевых действий высоковольтную линию. Запитали соседнее село Замуловка. Сейчас работаем в Рубежном, где уровень повреждения инфраструктуры – 90% или даже больше. Одну подстанцию уже удалось запитать, в работе – вторая. Сейчас со светом уже 20 потребителей», — отметили энергетики.

Староста Рубежненского старостинского округа Лидия Чатченко рассказала, что село пострадало от обстрелов очень сильно, электроснабжение здесь исчезло в апреле 2022 года.

«На сегодняшний день по всем селам старостата проживает примерно 115 человек, в Рубежном – 62. Работы здесь нет, поэтому люди работают в Харькове, а домой приезжают на выходные», – сообщила Чатченко.

Энергетики пообещали работать как можно скорее, чтобы возобновить электроснабжение. Однако подчеркнули, что это непростая задача, громада — под ежедневными обстрелами.