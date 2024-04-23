Часть Харькова завтра останется без воды: адреса

В КП «Харьковводоканал» предупредили о плановых работах, которые проведут на оборудовании насосной станции. Из-за них без воды будут временно жители части Новобаварского района.

Отключение планируют провести с 09:00 до 17:00 24 апреля.

Без воды в это время остается часть домов, ограниченной: ул. Звенигородская, ул. Маковского, Окружной дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжской, ул. Новодаргомыжской, ул. Карамзина, ул. Врубель, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Крылова, ул. Врубель, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.