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Часть Харькова завтра останется без воды: адреса

Общество 15:53   23.04.2024
Виктория Яковенко
Часть Харькова завтра останется без воды: адреса

В КП «Харьковводоканал» предупредили о плановых работах, которые проведут на оборудовании насосной станции. Из-за них без воды будут временно жители части Новобаварского района.

Отключение планируют провести с 09:00 до 17:00 24 апреля.

Без воды в это время остается часть домов, ограниченной: ул. Звенигородская, ул. Маковского, Окружной дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжской, ул. Новодаргомыжской, ул. Карамзина, ул. Врубель, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Крылова, ул. Врубель, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 15:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» предупредили о плановых работах, которые проведут на оборудовании насосной станции. Из-за них без воды будут временно жители части Новобаварского района.".