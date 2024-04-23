Від грипу помер житель Харківщини: в регіоні зростає захворюваність

На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 15 по 21 квітня зросла на 1,2% порівняно з попереднім тижнем.

Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 2146 осіб, із них госпіталізовано – 97. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

«Зареєстровано 1 летальний випадок у хворого на грип. Померлий – дорослий з групи ризику, мав хронічні супутні захворювання (цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, хвороби печінки, ожиріння), не щеплений проти грипу та COVID-19», – розповіли фахівці.

У Харкові минулого тижня захворіло 950 осіб, з них 1 – на грип та 33 – COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Госпіталізовано 59 мешканців, з них двоє – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.