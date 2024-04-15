Оперативні дані щодо захворюваності на Харківщині на ГРВІ, зокрема на COVID-19

За період з 8 по 14 квітня порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині знизилася на понад 14%.

Як повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”, усього в регіоні захворіли 2120 осіб, з них 80 ушпиталені. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Коронавірус виявили у 49 жителів Харківщини, 11 з них потрапили до лікарень (порівняно з позаминулим тижнем відзначається зниження захворюваності на 3,9%).