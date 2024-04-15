Оперативні дані щодо захворюваності на Харківщині на ГРВІ, зокрема на COVID-19
За період з 8 по 14 квітня порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині знизилася на понад 14%.
Як повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”, усього в регіоні захворіли 2120 осіб, з них 80 ушпиталені. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
Коронавірус виявили у 49 жителів Харківщини, 11 з них потрапили до лікарень (порівняно з позаминулим тижнем відзначається зниження захворюваності на 3,9%).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 22:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 8 по 14 квітня порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) на Харківщині знизилася на понад 14%".