Житель Харківщини помер від COVID-19, понад 2 тис. — захворіли на грип та ГРВІ
На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 1 по 7 квітня знизилася на 5,5% порівняно з попереднім тижнем.
Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 2474 осіб, із них госпіталізовано – 116. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
Також зареєстровано один летальний випадок серед хворих із COVID-19.
У Харкові минулого тижня захворіло 1002 особи, з них 2 – на грип та 27 – COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Госпіталізовано 61 мешканця, з них двоє – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госпитализация, грипп, заболели, коронавирус, ОРВИ, умер, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 1 по 7 квітня знизилася на 5,5% порівняно з попереднім тижнем.".