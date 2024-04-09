Житель Харківщини помер від COVID-19, понад 2 тис. — захворіли на грип та ГРВІ

На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 1 по 7 квітня знизилася на 5,5% порівняно з попереднім тижнем.

Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 2474 осіб, із них госпіталізовано – 116. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Також зареєстровано один летальний випадок серед хворих із COVID-19.

У Харкові минулого тижня захворіло 1002 особи, з них 2 – на грип та 27 – COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Госпіталізовано 61 мешканця, з них двоє – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.