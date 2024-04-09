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Житель Харківщини помер від COVID-19, понад 2 тис. — захворіли на грип та ГРВІ

Суспільство 14:22   09.04.2024
Вікторія Яковенко
Житель Харківщини помер від COVID-19, понад 2 тис. — захворіли на грип та ГРВІ

На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 1 по 7 квітня знизилася на 5,5% порівняно з попереднім тижнем.

Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 2474 осіб, із них госпіталізовано – 116. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Також зареєстровано один летальний випадок серед хворих із COVID-19.

У Харкові минулого тижня захворіло 1002 особи, з них 2 – на грип та 27 – COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Госпіталізовано 61 мешканця, з них двоє – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.

Читайте також: На Харківщині зросла захворюваність на COVID: один житель помер

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 1 по 7 квітня знизилася на 5,5% порівняно з попереднім тижнем.".