На Харківщині зросла захворюваність на COVID: один житель помер

На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ за період з 11 по 17 березня знизилася на 6,1% порівняно з попереднім тижнем. При цьому на 34% стали частіше хворіти на коронавірус (зареєстровано 67 випадків проти 50).

Загалом грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) минулого тижня виявили у 2797 осіб, з них ушпиталені – 154, повідомили в ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Також зареєстрований один летальний випадок серед хворих з COVID-19.

У Харкові минулого тижня захворіли 1097 людей, з них 10 – на грип та 36 – на COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Ушпиталені 96 жителів, з них три – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.