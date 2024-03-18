На Харьковщине возросла заболеваемость на COVID: один житель умер

На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ за период с 11 по 17 марта снизилась на 6,1% по сравнению с предыдущей неделей. При этом на 34% стали чаще болеть коронавирусом (зарегистрировано 67 случаев против 50).

В целом грипп и ОРВИ (с учетом коронавируса) на прошлой неделе обнаружили у 2797 человек, из них госпитализированы – 154, сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Также зарегистрирован один летальный случай среди больных с COVID-19.

В Харькове на прошлой неделе заболели 1097 человек, из них 10 – гриппом и 36 – COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета. Госпитализированы 96 жителей, из них три – в отделение реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом.