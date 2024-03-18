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На Харьковщине возросла заболеваемость на COVID: один житель умер

Общество 14:14   18.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине возросла заболеваемость на COVID: один житель умер

На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ за период с 11 по 17 марта снизилась на 6,1% по сравнению с предыдущей неделей. При этом на 34% стали чаще болеть коронавирусом (зарегистрировано 67 случаев против 50).

В целом грипп и ОРВИ (с учетом коронавируса) на прошлой неделе обнаружили у 2797 человек, из них госпитализированы – 154, сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Также зарегистрирован один летальный случай среди больных с COVID-19.

В Харькове на прошлой неделе заболели 1097 человек, из них 10 – гриппом и 36 – COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета. Госпитализированы 96 жителей, из них три – в отделение реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ за период с 11 по 17 марта снизилась на 6,1% по сравнению с предыдущей неделей. При этом на 34% стали чаще болеть коронавирусом (зарегистрировано 67 случаев против 50).".