На Харьковщине возросла заболеваемость гепатитом В, коклюшем и сальмонеллезом
Тревожную статистику за январь 2024 года 28 февраля опубликовал Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней. На Харьковщине все больше людей болеют кишечными инфекциями, гепатитами, туберкулезом и коклюшем.
Рост заболеваемости инфекциями (кроме ОРВИ) в январе 2024 года по сравнению с январем 2023-го — в 2,1 раза. В абсолютных цифрах эти данные выглядят не столь угрожающе — 483 случая (против 227 в прошлом году).
«Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) является заболеваемость вирусными гепатитами, удельный вес которых составляет 43,1%. По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости острыми вирусными гепатитами: В – в 3,5 раза, С – в 1,9 раза, А – на три случая, хроническими вирусными гепатитами: В – в 7,7 раза, С – в 6 раз», — привели статистику специалисты.
Также существенно больше люди стали болеть сальмонеллезом — на 70,8%, острыми кишечными инфекциями с неизвестным возбудителем — на 44,3%, туберкулезом — на 42,6%, коклюшем — в 2 раза, болезнью Лайма — в 2,1 раза и инфекционным мононуклеозом — в 3 раза.
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«Туберкулез органов дыхания диагностирован у 77 человек (два случая — среди детей до 17 лет)», — уточнили в центре.
Также в течение месяца за помощью против возможного бешенства после укусов животных обратились 227 человек. Из них пять пострадали от укусов диких животных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гепатит, заболеваемость, новости Харькова, сальмонеллез, туберкулез, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тревожную статистику за январь 2024 года 28 февраля опубликовал Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней. На Харьковщине все больше людей болеют кишечными инфекциями, гепатитами, туберкулезом и коклюшем".