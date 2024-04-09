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Житель Харьковщины умер от COVID-19, больше 2 тыс. — заболели гриппом и ОРВИ

Общество 14:22   09.04.2024
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины умер от COVID-19, больше 2 тыс. — заболели гриппом и ОРВИ

На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 1 по 7 апреля снизилась на 5,5% по сравнению с предыдущей неделей.

В общем эти инфекции на прошлой неделе обнаружили у 2474 человек, из них госпитализированы – 116. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Также зарегистрирован один летальный случай среди больных с COVID-19.

В Харькове на прошлой неделе заболели 1002 человека, из них 2 – гриппом и 27 – COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета. Госпитализированы 61 житель, из них двое – в отделение реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом.

Читайте также: На Харьковщине возросла заболеваемость COVID: один житель умер

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 1 по 7 апреля снизилась на 5,5% по сравнению с предыдущей неделей.".