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Более 1,3 тысячи харьковчан заболели за неделю гриппом и ОРВИ

Общество 16:27   22.01.2024
Оксана Якушко
Более 1,3 тысячи харьковчан заболели за неделю гриппом и ОРВИ

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 15 по 21 января заболели 1372 человека, из них половина – дети, сообщает мэрия.

За неделю госпитализировали 138 человек, из них два – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 25% — дети до 17 лет.

За прошедшую неделю зарегистрировали 12 случаев гриппа и 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Показатель заболеваемости составляет 97 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 76,6% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 15 по 21 января заболели 1372 человека, из них половина – дети, сообщает мэрия.".