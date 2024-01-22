Более 1,3 тысячи харьковчан заболели за неделю гриппом и ОРВИ

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 15 по 21 января заболели 1372 человека, из них половина – дети, сообщает мэрия.

За неделю госпитализировали 138 человек, из них два – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 25% — дети до 17 лет.

За прошедшую неделю зарегистрировали 12 случаев гриппа и 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Показатель заболеваемости составляет 97 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 76,6% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.