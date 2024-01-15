Заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно выросла на Харьковщине — цифры

Более чем на 22% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в Харьковской области с 8 по 14 января в сравнении с позапрошлой неделей.

Эти инфекционные заболевания обнаружили у 2875 жителей региона, госпитализированы — 126 человек, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

COVID-19 за неделю заболели 143 человека, это на 6,5% меньше, чем за позапрошлую неделю. Четыре человека умерли от последствий коронавируса.

Также по области продолжает гулять грипп типов А и В.

В целом интенсивность эпидемического процесса в регионе соответствует низкому уровню, констатируют в центре.

В Харькове гриппом и ОРВИ за неделю заболел 1361 человек, из них 76 — COVID-19, пишет пресс-служба горсовета.

Госпитализированы 77 человек, из них четыре — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19.