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Заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно выросла на Харьковщине — цифры

Общество 17:52   15.01.2024
Елена Нагорная
Заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно выросла на Харьковщине — цифры

Более чем на 22% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в Харьковской области с 8 по 14 января в сравнении с позапрошлой неделей.

Эти инфекционные заболевания обнаружили у 2875 жителей региона, госпитализированы — 126 человек, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

COVID-19 за неделю заболели 143 человека, это на 6,5% меньше, чем за позапрошлую неделю. Четыре человека умерли от последствий коронавируса.

Также по области продолжает гулять грипп типов А и В.

В целом интенсивность эпидемического процесса в регионе соответствует низкому уровню, констатируют в центре.

В Харькове гриппом и ОРВИ за неделю заболел 1361 человек, из них 76 — COVID-19, пишет пресс-служба горсовета.

Госпитализированы 77 человек, из них четыре — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19.

Читайте также: Грипп продолжает гулять по Харьковщине: прогнозируют рост заболеваемости

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 17:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более чем на 22% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в Харьковской области с 8 по 14 января в сравнении с позапрошлой неделей.".