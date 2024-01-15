Заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно выросла на Харьковщине — цифры
Более чем на 22% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в Харьковской области с 8 по 14 января в сравнении с позапрошлой неделей.
Эти инфекционные заболевания обнаружили у 2875 жителей региона, госпитализированы — 126 человек, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
COVID-19 за неделю заболели 143 человека, это на 6,5% меньше, чем за позапрошлую неделю. Четыре человека умерли от последствий коронавируса.
Также по области продолжает гулять грипп типов А и В.
В целом интенсивность эпидемического процесса в регионе соответствует низкому уровню, констатируют в центре.
В Харькове гриппом и ОРВИ за неделю заболел 1361 человек, из них 76 — COVID-19, пишет пресс-служба горсовета.
Госпитализированы 77 человек, из них четыре — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более чем на 22% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в Харьковской области с 8 по 14 января в сравнении с позапрошлой неделей.".