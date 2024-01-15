Захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла на Харківщині – цифри
Більш ніж на 22% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області з 8 по 14 січня порівняно з позаминулим тижнем.
Ці інфекційні захворювання виявили у 2875 жителів регіону, ушпиталені – 126 осіб, повідомляє ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
На COVID-19 за тиждень захворіли 143 особи, це на 6,5% менше, ніж за позаминулий тиждень. Чотири особи померли від наслідків коронавірусу.
Також по області продовжує гуляти грип типів А та В.
Загалом інтенсивність епідемічного процесу у регіоні відповідає низькому рівню, констатують у центрі.
У Харкові на грип та ГРВІ за тиждень захворіла 1361 особа, з них 76 – на COVID-19, пише пресслужба міськради.
Ушпиталені 77 осіб, з них чотири – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 17:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більш ніж на 22% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області з 8 по 14 січня порівняно з позаминулим тижнем.".