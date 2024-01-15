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Захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла на Харківщині – цифри

Суспільство 17:52   15.01.2024
Олена Нагорна
Захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла на Харківщині – цифри

Більш ніж на 22% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області з 8 по 14 січня порівняно з позаминулим тижнем.

Ці інфекційні захворювання виявили у 2875 жителів регіону, ушпиталені – 126 осіб, повідомляє ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

На COVID-19 за тиждень захворіли 143 особи, це на 6,5% менше, ніж за позаминулий тиждень. Чотири особи померли від наслідків коронавірусу.

Також по області продовжує гуляти грип типів А та В.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу у регіоні відповідає низькому рівню, констатують у центрі.

У Харкові на грип та ГРВІ за тиждень захворіла 1361 особа, з них 76 – на COVID-19, пише пресслужба міськради.

Ушпиталені 77 осіб, з них чотири – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.

Читайте також: Грип продовжує гуляти Харківщиною: прогнозують зростання захворюваності

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 17:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більш ніж на 22% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області з 8 по 14 січня порівняно з позаминулим тижнем.".